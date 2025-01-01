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Александр Моор посетил центр культурного развития в Большом Сорокино

Губернатор, 20:39 31 января 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Новый центр культурного развития в Большом Сорокино - настоящий подарок всем жителям района. Большой, современный, где можно проводить любые культурные мероприятия, от выставок до концертов коллективов самого высокого уровня.

Об этом по итогам визита в Сорокинский район сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Перед открытием осмотрел здание центра. Впечатляет. Новое звуковое и световое оборудование, просторная костюмерная, студия звукозаписи, мастерская, танцевальный и театральный залы, класс хореографии. Уже сейчас здесь поют, танцуют, ставят спектакли, планируют организовать свой вокально-инструментальный ансамбль", - рассказал глава района.

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Он отметил, что центр культурного развития носит имя уроженца Сорокинского района, участника Великой Отечественной войны Ивана Тимофеевича Гейко. Он был широко известен не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Педагог, музыкант, режиссер-постановщик оперетт, руководил местным ДК и организовал в Большом Сорокино музыкальную школу. И выразил уверенность, что открытие учреждения станет еще одним шагом к сохранению и развитию культурных традиций Сорокинского района.

Во время пресс-подхода Александр Моор подчеркнул, что реконструкция, строительство, создание объектов культуры в муниципалитетах – один из приоритетов. В регионе, по его словам, будет продолжена программа по ремонту домов культуры в небольших населенных пунктах.

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