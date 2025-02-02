Боец СВО тренирует юных волейболистов в Голышманово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Боец специальной военной операции проводит тренировки по волейболу в Голышмановской спортивной школе олимпийского резерва во время своего отпуска.

Андрей – один из ее выпускников. После окончания средней школы он выбрал ТВВИКУ. После получения диплома отправился выполнять боевые задачи в зону СВО. Гогворит, что в деле ему помогает не только военное образование, но и спортивная подготовка, которой он занимался с детства.

"Мой командир часто говорит, что без "физухи" - никуда. Считаю, что спорт – неотъемлемая часть любой профессии. Занятия дают хорошую базу выносливости, силы, ловкости. Сам я начинал заниматься хоккеем, но мои способности заметил тренер по волейболу Владимир Ширшов, позвал меня заниматься. Со временем я переключился на этот вид спорта окончательно", - рассказал боец.

Андрей – кандидат в мастера спорта по волейболу, имеет большой игровой опыт. Находясь в отпуске, он делится своими знаниями и навыками с молодыми земляками.

На стадионе "Центральный" в Голышманово оформлен уголок Воинской славы в честь местных спортсменов, которые сегодня стоят на защите страны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.