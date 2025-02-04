Библиотечный ЖЖ запустили в Ишиме в соцсетях

| Фото: предоставлено Анной Зыряновой | Фото: предоставлено Анной Зыряновой

Библиотечный живой журнал запустили во "ВКонтакте" на официальной страничке талисмана ЦБС Ишима – Букляша. Цель проекта – рассказать о будничной жизни библиотекарей, их увлечениях, мечтах и помыслах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист Центральной библиотеки Ишима Анна Зырянова.

"В основном мы рассказываем на нашей странице о проводимых мероприятиях, активностях, размещаем афиши, пост-релизы - все крутится вокруг профессиональной деятельности. Но люди идут на людей, всем интересна личность. Поэтому мы решили говорить не только о библиотеке, но и о том, какие классные люди там трудятся", - подчеркнула девушка.

Специалисты в рамках онлайн-проекта не только расскажут читателям о своих хобби, но и вспомнят истории из жизни, которые так или иначе повлияли на их становление в профессии.

Первый пост рассказал о путешествии самой Анны: "Горы вдохновляют. И не только горы, а весь мир. Он будто говорит о том, что все возможно. Хочешь? Бери и делай, мечтай, воплощай. Возможно все!"

Второй пост библиотечного ЖЖ выйдет 13 февраля и будет посвящен уникальным питомцам библиотекаря Владимира – аннамским палочникам.

"Возможно, познание закадровой жизни библиотекарей кому-то поможет найти родственную душу. Для других станет толчком к познанию себя, поднимет интерес к чтению и общению", - уверена Анна Зырянова.

Кстати, именно она выступила инициатором проекта, который пока запущен в тестовом режиме. Если он станет популярным, то будет продолжен.

Посты планируется выпускать раз-два раза в месяц, чтобы не возникло перенасыщения информацией. Кроме того, их тематика будет чередоваться.

Анна Зырянова считает, что интереснее всего – узнавать себя в других людях. На это и нацелен проект, благодаря которому библиотека через знакомство с работающими в ней специалистами превратится в настоящего друга.

Организаторы рассчитывают, что запущенная инициатива привлечет в библиотеку молодежную аудиторию и поможет выстроить диалог с читателями всех возрастов.

Инна Кондрашкина