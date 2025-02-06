Тюменский "Дом вверх дном" привлек на реализацию своих проектов 40 млн рублей
40 млн рублей привлек на реализацию своих инициатив тюменский креативный центр "Дом вверх дном" за пять лет. Его команда повышает уровень жизни в сёлах, развивает инфраструктуру и потенциал сельской молодёжи.
Об этом руководитель центра Федор Маслов рассказал на неделе науки, которая стартовала в ГАУ Северного Зауралья.
"У нас сейчас три направления: творчество, экология и медиа, но планируем расширяться. Наш "Дом вверх дном" представлен в 10 районах Тюменской области и двух в Курганской. Также мы проводим проект в ЛНР – "Культурное сердце Краснодона"", - добавил он.
Всего за это время было реализовано восемь проектов. Среди них "Домик в деревне", "Выставка шуб", "Мусорная реформа", "Ну, допустим, кря" и другие. Некоторые продолжаются и в этом году, например, "Культурное сердце деревни". В рамках инициативы команда переоборудовала уже девять библиотек в мультимедийные центры для молодежи. Активисты закупили для них новую мебель и материалы для творчества. Последнюю, десятую, выберут в ближайшее время. Кроме того, в скором времени стартует проект "Семьи наших деревень". Он направлен на популяризацию традиционных семейных ценностей и рассказывает об особенностях жизни сельских территорий. Предполагается создание трех мотивирующих фильмов о трех семьях, проживающих в деревнях.
"Каждый наш проект генерируется для решения той или иной проблемы. И всем тем, у кого уже есть идея, я советую делать точно так же. Причем решение должно быть интересным, нестандартным. Чем больше креатива вы привнесете, тем лучше", - добавил руководитель центра.
Федор Маслов напомнил, что инициативные студенты могут обратиться в "Дом вверх дном", который работает на базе аграрного университета. Здесь тюменцам подскажут, как правильно разработать и написать социальный проект.
Виктория Макарова