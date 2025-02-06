Тюменский "Дом вверх дном" привлек на реализацию своих проектов 40 млн рублей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

40 млн рублей привлек на реализацию своих инициатив тюменский креативный центр "Дом вверх дном" за пять лет. Его команда повышает уровень жизни в сёлах, развивает инфраструктуру и потенциал сельской молодёжи.

Об этом руководитель центра Федор Маслов рассказал на неделе науки, которая стартовала в ГАУ Северного Зауралья.

"У нас сейчас три направления: творчество, экология и медиа, но планируем расширяться. Наш "Дом вверх дном" представлен в 10 районах Тюменской области и двух в Курганской. Также мы проводим проект в ЛНР – "Культурное сердце Краснодона"", - добавил он.

Всего за это время было реализовано восемь проектов. Среди них "Домик в деревне", "Выставка шуб", "Мусорная реформа", "Ну, допустим, кря" и другие. Некоторые продолжаются и в этом году, например, "Культурное сердце деревни". В рамках инициативы команда переоборудовала уже девять библиотек в мультимедийные центры для молодежи. Активисты закупили для них новую мебель и материалы для творчества. Последнюю, десятую, выберут в ближайшее время. Кроме того, в скором времени стартует проект "Семьи наших деревень". Он направлен на популяризацию традиционных семейных ценностей и рассказывает об особенностях жизни сельских территорий. Предполагается создание трех мотивирующих фильмов о трех семьях, проживающих в деревнях.

"Каждый наш проект генерируется для решения той или иной проблемы. И всем тем, у кого уже есть идея, я советую делать точно так же. Причем решение должно быть интересным, нестандартным. Чем больше креатива вы привнесете, тем лучше", - добавил руководитель центра.

Федор Маслов напомнил, что инициативные студенты могут обратиться в "Дом вверх дном", который работает на базе аграрного университета. Здесь тюменцам подскажут, как правильно разработать и написать социальный проект.

Виктория Макарова