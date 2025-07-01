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Тюменцам расскажут о форуме "Утро" на трех площадках города

Общество, 13:09 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На трех площадках Тюмени расскажут о форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро", который пройдет в областной столице с 24 по 29 сентября.

В ТЦ "Кристалл" и "Сити Молл" и на ул. Дзержинского появятся брендированные промоточки форума, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Участников ждут две игры на выбор. В первой игре участникам потребуется угадать один из регионов УФО по изображению, созданному нейросетью. Тюменцы будут вытягивать одну карточку из шести возможных. Задача участников понять, какой регион представлен тремя изображениями на ней. После игры промоутер расскажет о вкладе этой территории в форум "Утро".

Во второй игре требуется определить направление форума по картинке, созданной в стиле японской мультипликационной студии. Им также предложат выбрать одну из шести карточек-загадок с изображениями, связанными с одним из направлений форума.

В ТРЦ "Кристалл" площадка будет работать 12 и 19 июля с 15 до 18 часов. В ТРЦ "Сити Молл" — 13 и 20 июля с 15 до 18 часов. На пешеходной улице Дзержинского — 11 и 18 июля, 15 по 16 июля и с 22 по 23 июля с 16 до 18 часов.

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