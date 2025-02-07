В Тюмени может появиться улица Владимира Абазарова

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Имя Владимира Абазарова могут присвоить одной из улиц Тюмени на территории планировочного района № 11 "Комаровский". С соответствующим предложением выступил Тюменский областной фонд имени В. И. Муравленко, сообщили в городской администрации.

Владимир Алексеевич Абазаров — уроженец хутора Тиховский Красноармейского района Краснодарского края, инженер, внесший личный вклад в развитие нефтегазового комплекса СССР, укрепление обороноспособности страны. Награжден орденом Ленина, медалями "Ветеран труда", "За заслуги в разведке недр" к 100-летию геологической службы.

Жителям Тюмени предлагают высказать свое мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".