В Тобольске по "Формуле хороших дел" реализуют 20 проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 проектов в области спорта реализуют в Тобольске по программе социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" в 2025 г.

Глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях написал, что среди запланированных мероприятий — создание спортивно-игровой площадки в детском саду № 7, где малыши смогут активно проводить время и развивать свои физические навыки. В детсаду № 30 пройдет модернизация спортивного пространства с акцентом на комплексный подход к физическому и экологическому воспитанию.

Появятся три площадки с панна-футболом, это станет отличной возможностью для ребят развивать командный дух.

Общий охват программы по направлению "Спорт" составит более 10 тыс. человек.