Более 80 работ участников творческого проекта "Грани" представят в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 80 лучших работ участников творческого проекта "Грани" представят в зале Детской школы искусств в Тобольске. Выставка начнет и продолжит свою работу с 15 февраля по 15 марта.

Авторы - учащиеся художественного и архитектурно-дизайнерского отделений ДШИ А.А. Алябьева, учащиеся профильных классов "Колорит" средней общеобразовательной школы № 12, студенты отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума и воспитанники ЧУДО ДШИ "Шкода".

Посмотреть работы можно будет с 10 до 18 часов. Гостей ждут с понедельника по субботу по адресу ул. Челюскинцев, 1, сообщает администрация Тобольска.

Возрастное ограничение: 0+