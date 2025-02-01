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Рассказать о родине миру предлагают юным тюменцам

Общество, 14:06 16 февраля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

На международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" приглашают детей и молодежь из Тюменской области. Работы принимаются до 25 марта 2025 года.

Участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы – презентации с обязательным переводом на иностранный язык.

В этом году учреждены специальные номинации конкурса от Роспатриотцентра – "Защитник нашей Родины", Движения Первых – "Хранители истории", проекта "Путь Домой" – "За рассказ о Родине, согревающий сердца", Дома народов России – "За сохранение и популяризацию традиций и культуры коренных малочисленных народов севера и Дальнего Востока", а также "За сохранение и популяризацию традиций и культуры народов, проживающих на территории России".

Лучшие конкурсные работы демонстрируются на крупных государственных площадках, а также используются МИД, Россотрудничеством, фондом "Русский мир" в качестве инструмента народной дипломатии для продвижения культуры и традиций народов России за рубежом.

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# конкурсы , молодежь

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