СК предупредил о пожизненных сроках за теракты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2024 году следователи Следственного комитета направили в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера, что на 40% больше, чем в 2023 году.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбуждило уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области, подозреваемых в покушении на диверсию. Соучастники пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ и МВД.

"Подобные преступления расследуются в Республике Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и ряде других регионов", - сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Обман в сети Интернет - одна из распространенных форм воздействия на граждан. Под различными предлогами злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей. Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают, в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица.

Следственный комитет напоминает, что каждый соучастник отвечает самостоятельно и несет персональную уголовную ответственность. Необходимо знать, что такие деяния относятся к категории тяжких и, особо тяжких, и за их совершение предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственный комитет России призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить жизнь.