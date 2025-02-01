Наталья Москвитина: беременные женщины — это золотой фонд нашей страны

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Беременные женщины — это золотой фонд нашей страны. Помощь им является государственной и общечеловеческой задачей.

Об этом сказала член Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина на заседание комиссии Общественной палаты Тюменской области 19 февраля. Посвятили обсуждение законодательной инициативе по защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности. А также мер по защите и сохранению репродуктивного потенциала нации.

"Никакого испуга, никакого страха не должно быть, когда ты узнаешь новость о беременности. Первая фраза, которая должна звучать со стороны медиков, работодателей, отца ребенка, собственной матери - поздравление. Первые 12 недель женщина должна быть окружена особой заботой", - подчеркнула Наталья Москвитина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Она отметила, что в Тюменскую область фонд привез несколько проектов, которые решают эту задачу. В "Папке помощи", которую вручают беременным на первой консультации, пинетки и ответы на самые важные вопросы. Есть открытки для отца и близких. Вручая их, женщина тактично заявляет о своем решении.

Ещё одно направление - обучение акушеров-гинекологов и проверка медучреждения.

"Тюменскому перинатальному центру мы выдали знак "Здесь заботятся о беременных". Это очень важно, потому что эта категория раньше вообще не звучала. С первых моментов беременности ты нужна обществу. Ровно тогда, когда наиболее уязвима", - отметила эксперт.

Это очень важная тема. В национальных целях развития России задачами определены демография, поддержка семьи многодетной.

"Мы обсуждаем набор дополнительных мер по поддержке женщин, которые собрались рожать. А в думе рассматривается проект закона о запрете склонения беременных женщин к искусственному прерыванию беременности. Аналогичный документ получила региональная Общественная палата. Существует множество подходов в этой теме. Наши общественные организации много делают для того, чтобы женщины не отказывались от рождения детей", - рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В регионе реализуют проект "Жизнь - священный дар". На протяжении многих лет ведётся конкурс среди врачей- гинекологов, акушеров и психологов, которые убеждают женщин испытать радость материнства.

По данным экспертов, законодательная защита беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности принята уже в 18 регионах. Основным показателем будет увеличение рождаемости.

Отметим, участницы фонда "Женщины за жизнь" запустили чат-бот общественного контроля женских консультаций @public_controlBot. Тюменки могут здесь поделиться опытом посещения медучреждения – от встречи с персоналом до наличия информационной кампании по поддержке беременных. Писать можно из любого города.

Оксана Корнеенкова