В Тюмени началась подготовка к спортивному фестивалю "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к спортивному фестивалю "Тюмень сильная" началась в Тюмени. Событие пройдет 17 и 18 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил президент Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин.

"Сейчас идет подготовительная работа, встречи оргкомитета. Думаем о заказе медалей, кубков. Планируется расширенная программа. На фестивале зрителей будут ждать силовой экстрим, бокс, бодибилдинг, воздушная гимнастика, борьба на опоясках, забеги "5 верст" для детей и взрослых", — поделился Александр Калинин.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году героев и Году защитников Отечества организаторы "Тюмени сильной" готовят отдельный блок мероприятий. Запланированы выставки, выступления бойцов СВО.

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Инна Пахомова