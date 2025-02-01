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В Тюмени началась подготовка к спортивному фестивалю "Тюмень сильная"

Спорт, 17:12 19 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к спортивному фестивалю "Тюмень сильная" началась в Тюмени. Событие пройдет 17 и 18 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил президент Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин.

"Сейчас идет подготовительная работа, встречи оргкомитета. Думаем о заказе медалей, кубков. Планируется расширенная программа. На фестивале зрителей будут ждать силовой экстрим, бокс, бодибилдинг, воздушная гимнастика, борьба на опоясках, забеги "5 верст" для детей и взрослых", — поделился Александр Калинин.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году героев и Году защитников Отечества организаторы "Тюмени сильной" готовят отдельный блок мероприятий. Запланированы выставки, выступления бойцов СВО.

Следить за новостями фестиваля можно в сообществе во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# спорт , фестиваль

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