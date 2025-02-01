Турнир по шахматам в Тюмени проведут ко Дню защитника Отечества
Турнир города по шахматам среди мужчин и женщин, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Тюмени на базе спортшколы "Ладья" 22 февраля.
В турнире примут участие около 60 спортсменов. Награждение победителей пройдет в трёх номинациях: "мужчины 60+", "юниоры 14-17 лет" и"мужчины 80+".
По итогам шахматных баталий победителей и призёров наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.
Турнир города, посвящённый Международному женскому дню, состоится 1 марта.
Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Регистрация участников начнется в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.