  • 21 февраля 202521.02.2025пятница
  • USD88,5103
    EUR92,4831
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-западный

Турнир по шахматам в Тюмени проведут ко Дню защитника Отечества

Спорт, 16:47 21 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Турнир города по шахматам среди мужчин и женщин, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт в Тюмени на базе спортшколы "Ладья" 22 февраля.

В турнире примут участие около 60 спортсменов. Награждение победителей пройдет в трёх номинациях: "мужчины 60+", "юниоры 14-17 лет" и"мужчины 80+".

По итогам шахматных баталий победителей и призёров наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

Турнир города, посвящённый Международному женскому дню, состоится 1 марта.

Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Регистрация участников начнется в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 21.02.2025Турнир по шахматам в Тюмени проведут ко Дню защитника Отечества
15:52 21.02.2025Чемпионка России и Тюменской области прыгнет с парашютом на #СпецоперацииЛед
15:08 21.02.2025Около 100 спортсменов поучаствуют в турнире по самбо в Тюмени
13:40 21.02.2025Тобольский марафон приобрел статус всероссийских соревнований

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.