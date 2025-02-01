Эксперты "Газпромнефть-Ямала" поделились опытом со студентами Томского политехнического университета

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

Эксперты "Газпромнефть-Ямала" выступили с лекцией в Центре Хериот-Ватт Томского политехнического университета. Ее посетили студенты профильных направлений - нефтегазовый и научный инжиниринг, разработка месторождений и технологии строительства скважин. Они узнали об особенностях лицензирования месторождений углеводородов в Арктике.

"Подобные лекции открывают широкие возможности для живого диалога начинающих нефтяников с опытными коллегами и выработки нестандартных решений вызовов, которые сегодня стоят перед отраслью в целом", – поделилась Карина Куприянова, инженер Центра Хериот-Ватт Томского политеха.

Специалисты "Газпромнефть-Ямала" поделились опытом взаимодействия с госорганами и получения разрешительных документов. Рассказали об ответственности за нарушение условий пользования недрами.

"Наше предприятие уже много лет занимается вопросами лицензирования в арктическом регионе, имеет большой накопленный опыт работы с государственными органами и оформления профильной документации. Поэтому на подобных встречах мы делимся практическими знаниями, которые вызывают большой интерес у аудитории", – рассказала начальник управления по лицензированию и работе с государственными органами предприятия Галина Панина.

Для синхронизации с партнерами из образовательной среды "Газпром нефть" развивает сообщество "Лига вузов", которое объединяет более 40 профильных университетов. Ежегодно тысячи студентов проходят практику и стажировки в компании, сотни молодых ученых и студентов получают гранты и стипендии.

Справка

Центр Хериот-Ватт Томского политехнического университета – площадка подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела. Был создан в 2001 году для обучения по магистерским программам, проведения курсов повышения квалификации, а также выполнения проектных научно-исследовательских работ.