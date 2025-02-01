Минстрой России приглашает тюменцев на конкурс "Тим-Лидеры 2024/25"
Минстрой России приглашает тюменцев принять участие в IX всероссийском конкурсе "Тим-Лидеры 2024/25". Задача конкурса – выявить компании, имеющие практический опыт работы с технологиями информационного моделирования.
На конкурс принимаются проекты и реализованные проекты, выполненные с применением технологии информационного моделирования по 14 номинациям, сообщает ГУС ТО.
Со всеми материалами и системами партнеров конкурса можно ознакомиться на официальной странице конкурса в разделе "Документы". Прием конкурсных работ - до 31 марта.