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Более 50 тысяч кубометров лесоматериалов экспортировали предприятия из Югры

Экономика, 12:25 24 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 50 тыс. куб. м лесоматериалов экспортировали предприятия из Югры с начала года. Безопасность партий проверили специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре.

Как сообщает управление, вся продукция чистая - в ней нет карантинных микроорганизмов. По результатам исследований в испытательной лаборатории  "ВНИИЗЖ" специалисты выдали 856 фитосанитарных сертификатов.

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# лесной комплекс , Россельхознадзор , экспорт

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