Более 50 тысяч кубометров лесоматериалов экспортировали предприятия из Югры

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 50 тыс. куб. м лесоматериалов экспортировали предприятия из Югры с начала года. Безопасность партий проверили специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре.

Как сообщает управление, вся продукция чистая - в ней нет карантинных микроорганизмов. По результатам исследований в испытательной лаборатории "ВНИИЗЖ" специалисты выдали 856 фитосанитарных сертификатов.