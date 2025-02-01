Тюменскую компанию накажут за рекламу без названия застройщика

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

За рекламу без названия застройщика, места размещения проектной декларации и условий ипотеки накажут распространителя в Тюмени. Социальная сеть пыталась обжаловать нарушение, ссылаясь на то, что она только размещает информацию, сообщает Тюменский УФАС России.

Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил выводы регионального антимонопольного управления. Компания нарушила законодательство, разместив в новостной ленте рекламу жилого комплекса.

Ответственность за отсутствие в рекламе существенных условий несет, в том числе и рекламораспространитель, говорится в решении суда.