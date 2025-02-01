Новые пожарные посты оборудуют в заболотье Тобольского района

| Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram | Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram

Два пожарных депо будут оборудованы в заболотье Тобольского района в 2025 году. Они расположатся в с. Лайтамак и д. Ачиры.

Как рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Леонид Митрюшкин, пост в с. Лайтамак уже в высокой степени готовности.

"Как только строители завершат его, начнут возводить конструкцию в Ачирах", - сообщил он.

В современных боксах будет гараж спецтехники, пункт связи, гардероб, комната отдыхаю, санузел, душевая и учебный класс.

Посты сократят время реагирования в случае пожара и усилят безопасность труднодоступных сёл и деревень.

"Прошлой весной мы приобрели спецтехнику в эти труднодоступные поселения. Каждое депо обеспечено пожарным автомобилем, трактором с плугом для опашки территории, водовозной техникой", - напомнил Леонид Митрюшкин.