  • 25 февраля 202525.02.2025вторник
  • USD88,2065
    EUR92,5162
  • В Тюмени -8..-10 С 0 м/с ветер восточный

Новые пожарные посты оборудуют в заболотье Тобольского района

Общество, 20:41 25 февраля 2025

Леонид Митрюшкин в Telegram | Фото: Леонид Митрюшкин в Telegram

Два пожарных депо будут оборудованы в заболотье Тобольского района в 2025 году. Они расположатся в с. Лайтамак и д. Ачиры.

Как рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Леонид Митрюшкин, пост в с. Лайтамак уже в высокой степени готовности.

"Как только строители завершат его, начнут возводить конструкцию в Ачирах", - сообщил он.

В современных боксах будет гараж спецтехники, пункт связи, гардероб, комната отдыхаю, санузел, душевая и учебный класс.

Посты сократят время реагирования в случае пожара и усилят безопасность труднодоступных сёл и деревень.

"Прошлой весной мы приобрели спецтехнику в эти труднодоступные поселения. Каждое депо обеспечено пожарным автомобилем, трактором с плугом для опашки территории, водовозной техникой", - напомнил Леонид Митрюшкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заболотье , Леонид Митрюшкин , пожарный пост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 25.02.2025Новые пожарные посты оборудуют в заболотье Тобольского района
19:59 25.02.2025Новую школу на 200 мест построят в селе Ситниково к 2027 году
19:32 25.02.2025Тюмень примет межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию
19:11 25.02.2025Перерывы подачи электроэнергии планируются 27 и 28 февраля в микрорайонах ММС и Казарово в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора