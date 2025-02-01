В Тюменской области сотрудников ДПС подозревают в получении взяток от водителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управление МВД России по Тюменской области проводит служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

Если вина подтвердится, сотрудников ДПС уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.