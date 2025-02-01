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Более 2,7 кг наркотиков изъяли у тюменца

Происшествия, 11:08 27 февраля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

25-летнего тюменца обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. У крупнооптового закладчика изъяли более 2,7 кг синтетических и растительных препаратов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый в апреле 2024 года в Интернете вступил в сговор с неустановленным лицом для сбыта наркотиков в роли "курьера-закладчика". Длительное время он занимался незаконным сбытом на территории Тюмени. В сентябре 2024 года в Московской области обвиняемый получил крупную партию запрещенных веществ, которую расфасовал в съемной квартире в Тюмени по пакетам и разложил по тайникам с целью дальнейшего сбыта курьерам низшего звена.

Полицейские пресекли преступную деятельность. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

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# прокуратура Тюменской области , синтетические наркотики

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