Чемпионат по FPV-пилотированию собрал в Тюмени спортсменов из разных регионов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первый день межрегионального чемпионата по FPV-пилотированию "Кванторейс" прошел в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 февраля. В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Тюмени, Сургута, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, участники соревнуются в двух направлениях: FPV-пилотировании радиоуправляемых грузовиков и гонках дронов в личном и командном зачетах.

В мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он протестировал систему FPV-пилотирования, ознакомился с принципами работы оборудования, отметив важность подобных соревнований для развития инженерных и технических навыков у молодежи.