Тюменцам расскажут о цифровом рубле
Тюменцев приглашают принять участие в форуме "Цифровой рубль", который пройдет в Музейном комплексе им. Словцова 18 марта, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
С докладами выступят представители Центрального банка России, эксперты в сфере экономического развития, трансграничных платежей, бухгалтерского учёта, отчётности и налогообложения, представители криптовалютного рынка и другие специалисты.
Узнать более подробную информацию и пройти регистрацию можно по ссылке.