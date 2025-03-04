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Тюменцам расскажут о цифровом рубле

Общество, 08:24 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в форуме "Цифровой рубль", который пройдет в Музейном комплексе им. Словцова 18 марта, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

С докладами выступят представители Центрального банка России, эксперты в сфере экономического развития, трансграничных платежей, бухгалтерского учёта, отчётности и налогообложения, представители криптовалютного рынка и другие специалисты.

Узнать более подробную информацию и пройти регистрацию можно по ссылке.

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# рубль , Центробанк

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