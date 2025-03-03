Кардиолог из Тюмени дала мастер-класс на форуме "Мамы.Дети.Бизнес" в Москве

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врач-кардиолог и мама троих детей Элина Иванова из Тюмени провела мастер-классы на ll Форуме-фестивале "Мамы.Дети.Бизнес" в Москве. В рамках проекта "Маленький доктор" дети в игровой форме изучали основы медицины, осматривали анатомические манекены и создавали медицинские поделки, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Также Элина представила методическое пособие "Календарь здоровых привычек" для родителей, которое помогает развивать у детей полезные навыки через увлекательные и доступные активности.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организаторами выступают департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.