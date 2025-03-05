  • 5 марта 20255.03.2025среда
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени в ДТП пострадали четыре человека

Происшествия, 13:31 05 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе, четырёхлетняя девочка, получили травмы в ДТП на ул. Димитрова в Тюмени днем 4 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не пропустил ехавший по главной дороге Hyundai. Ранены 25-летний водитель Hyundai и две его пассажирки 28-и и четырёх лет, а также 44-летняя пассажирка Renault.

Девочку перевозили в удерживающем устройстве, отметили в Госавтоинспекции. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 05.03.2025В Тюмени кадастрового инженера оштрафовали за попытку узаконить офисное здание
13:31 05.03.2025В Тюмени в ДТП пострадали четыре человека
13:20 05.03.2025Тюменского железнодорожника подозревают в подделке гостиничных чеков
13:09 05.03.2025Тюменца ждет суд за езду по фальшивым водительским правам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора