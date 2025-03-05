В Тюмени в ДТП пострадали четыре человека

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе, четырёхлетняя девочка, получили травмы в ДТП на ул. Димитрова в Тюмени днем 4 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не пропустил ехавший по главной дороге Hyundai. Ранены 25-летний водитель Hyundai и две его пассажирки 28-и и четырёх лет, а также 44-летняя пассажирка Renault.

Девочку перевозили в удерживающем устройстве, отметили в Госавтоинспекции. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.