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Отделение Всероссийского центра национальной строительной политики появилось в Тюмени

Экономика, 18:05 06 марта 2025

t.me/gus72to

Отделение Всероссийского центра национальной строительной политики открыли в Тюмени 6 марта. Основная миссия организации - подъем престижа профессий строительной отрасли.

"В Тюменской области сильное профессиональное сообщество строителей. Диалог органов власти с бизнесом и общественными структурами выстроен давно. В прошлом году в регионе был создан второй в России строительно-индустриальный кластер, который нацелен объединять застройщиков, производителей строительных материалов. Все это говорит о большой проделанной работе. Задачи по привлечению специалистов в отрасль - не менее важные для региона. Мы готовы поддерживать амбициозные начинания коллег. И вместе развивать кадровый потенциал", - сказал и.о. начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв во время встречи с представителями всероссийского центра национальной строительной политики.

Работать над престижем профессии в ВЦНСП готовы и путем вовлечения кадров в конкурсы. Центр является одним из организаторов Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли", который проходит при поддержке Минстроя России.

"Одна из наших задач - развитие кадрового потенциала строительной отрасли: ВЦНСП уделяет большое внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для строительной отрасли, а также популяризации профессии строителя среди молодежи", - отметил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Стороны договорились сотрудничать по этому вопросу. И наметили темы будущих встреч, сообщает пресс-служба ГУСа.

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