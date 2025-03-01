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В Лайтамаке установили автономные очистные сооружения

Общество, 17:15 10 марта 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Автономные очистные сооружения установили в Лайтамаке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Следующий этап – монтаж санитарного модульного блока. Он обеспечит чистой водой пришкольный интернат.

"В модуле будут располагаться комнаты для мальчиков и девочек с теплыми туалетами и душевыми кабинами. Для модульного блока подготовлена площадка", – сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Ранее, в 2024 году, систему очистных сооружений запустили в труднодоступном населенном пункте – дер. Ачиры Тобольского района.

А в с. Абатском Абатского района ввели в эксплуатацию блочно-модульную станцию очистки воды.

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# очистные сооружения , Тобольский район

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