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В селе Аромашево жилой дом загорелся из-за короткого замыкания

Происшествия, 12:14 12 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жилой дом загорелся из-за короткого замыкания в с. Аромашево 11 марта. Огнеборцы потушили пожар на площади 18 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В с. Ворсиха Сорокинского района случился пожар в жилом доме на ул. Советской из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи. Огонь повредил здание на площади 64 кв. м. Пострадавших нет.

Всего 11 марта в Тюменской области зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, два раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС по Тюменской области , пожар

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