Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем работников ЖКХ

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Регулярно бываю на открытии новых объектов ЖКХ в муниципалитетах Тюменской области и вижу результат работы профессионалов. Один из примеров – станция водоочистки в селе Упорово, которую открыли в июле 2024 года. Реконструкция объекта обеспечила необходимый объём воды, чтобы подключить к централизованному водоснабжению всех жителей райцентра", - уточнил Александр Моор.

Работы провели по нацпроекту "Жильё и городская среда", который действовал с 2019 года. Его преемником в 2025 году стал национальный проект "Инфраструктура для жизни".

В марте в селе Абатском ввели в эксплуатацию станцию очистки воды. Для жителей райцентра, — это очень важный объект. Его мощность – 500 куб. м чистой воды в сутки, что значительно улучшило качество и надёжность водоснабжения в населённом пункте.

Глава региона поблагодарил всех работников бытовой и коммунальной сферы за их труд. Он пожелал им крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов.