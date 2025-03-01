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Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем работников ЖКХ

Губернатор, 09:03 16 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

С Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Регулярно бываю на открытии новых объектов ЖКХ в муниципалитетах Тюменской области и вижу результат работы профессионалов. Один из примеров – станция водоочистки в селе Упорово, которую открыли в июле 2024 года. Реконструкция объекта обеспечила необходимый объём воды, чтобы подключить к централизованному водоснабжению всех жителей райцентра", - уточнил Александр Моор.

Работы провели по нацпроекту "Жильё и городская среда", который действовал с 2019 года. Его преемником в 2025 году стал национальный проект "Инфраструктура для жизни".

В марте в селе Абатском ввели в эксплуатацию станцию очистки воды. Для жителей райцентра, — это очень важный объект. Его мощность – 500 куб. м чистой воды в сутки, что значительно улучшило качество и надёжность водоснабжения в населённом пункте.

Глава региона поблагодарил всех работников бытовой и коммунальной сферы за их труд. Он пожелал им крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов.

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# Александр Моор , день работников ЖКХ

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