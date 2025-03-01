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В Тюмени стартовала комплексная уборка улиц и тротуаров

Общество, 12:05 16 марта 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Комплексная уборка города стартовала в Тюмени. В выходные на улицах можно увидеть, как специалисты смывают грязь с тротуаров, ограждений и остановочных павильонов. Такую работу обычно выполняют в апреле, но благодаря теплой погоде ее начали раньше, сообщает администрация областного центра.

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Подрядные организации откачивают воду с участков, где скапливаются талые воды. Кроме того, они удаляют грязь с тротуаров и ограждений. Источники этой грязи очевидны: остатки противо-гололедных материалов, в том числе отсев крошки, которой зимой посыпали тротуары, грунт, смытый с газонов или попавший на дороги с колес транспорта. Смыв грязи позволит значительно уменьшить количество пыли.

Очищают объекты дорожной инфраструктуры в несколько этапов. Сначала их промывают обычной водой, затем процедуру повторяют с использованием чистящих средств. В завершении всё снова смывают. Все работы выполняют без дополнительных финансовых затрат, отметили в администрации.

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# ЖКХ , уборка улиц

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