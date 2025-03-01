Фотогалерея: в Тюмени Чемпионат России по биатлону завершился смешанной эстафетой

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Смешанной эстафетой завершился Чемпионат России по биатлону в Тюмени 16 марта. За три дня его посетили 15 тыс. человек.

Победила в смешанной эстафете сборная Беларуси. На втором месте команда Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов), на третьем - Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин).

Самые напряженные моменты завершающей борьбы в нашей фотогалерее.