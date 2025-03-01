Учения по подготовке к паводку развернулись в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Командно-штабные учения по подготовке к паводку состоялись на ул. Судоремонтной в Тюмени 18 марта. Сотрудники разных ведомств отрабатывали свои действия на территории бывшей переправы в Ленинском административном округе.

Мероприятие прошло в рамках всероссийских командно-штабных учений, отметил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Виталий Флянц.

"На учениях отрабатываем вопросы, связанные с наземной, воздушной, речной разведкой. Уделено внимание укреплению телу дамбы грунтом, мешками с песком, пленкой. Дальше отрабатываем эвакуацию населения из условно затопляемого района. В учениях задействованы все ведомства: МЧС, Тюменская областная станция экстренного реагирования, скорая помощь, Госавтоинспекция, СУЭНКО, городская администрация. Также принимают участие автотранспортные предприятия и дорожные службы, всего не мене двухсот человек", — поделился Виталий Флянц.

Согласно легенде, на участке дамбы в Ленинском округе возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Из-за сильного таяния снега уровень воды в Туре увеличился на 840 см. В результате территория Тюмени в районе улиц Константина Заслонова и Судостроителей попала в зону возможного подтопления. Угроза нависла над 64 домами, в которых проживают 284 человека. Требовалось укрепить тело дамбы, чтобы не допустить ЧП.

Во время учений в небо поднялись беспилотные летательные аппараты — с их помощью сотрудники МЧС мониторят состояние рек. Доклад о направлении движения паводковых вод с места облета был предоставлен в штаб по радиостранции. Параллельно проходила наземная разведка и с использованием катера. Расчет сил оценил готовность дамбы к защите от паводковых вод.

Энергетики отключили подачу электричества к подстанции, попадающей в зону подтопления. На самосвалах дорожники привезли к месту грунт и уплотнили дамбу на участках возможного подступа воды. Спасатели помогли нарастить высоту сооружения.

После укрепления дамбы прошла эвакуация людей на специальном автобусе. Их увезли в пункт временного размещения, оборудованный в школе на ул. Камчатской. Уже там сотрудники решали вопросы, связанные с обеспечением пострадавшего населения всем необходимым, в том числе подачей документов на возмещение материального ущерба, работой МФЦ и Почты России.

"Все сработали грамотно. Хочу выразить благодарность за участие в сегодняшнем мероприятии. Будем надеяться, что все ваши умения останутся только в планах. Но мы всегда готовы к любому развитию ситуаций", — заключил Виталий Флянц, обращаясь к участникам учений.

Инна Пахомова