Первый в Сибири "Музей воды" откроют в Тюмени
Первый в Сибири "Музей воды" будет открыт в Тюмени. Уникальное учебно-образовательное пространство расположено на первом этаже исторического здания водонапорной башни на ул. Орджоникидзе.
Экспозиция рассказывает историю водопроводно-канализационного комплекса города, людях, внесших вклад в создание и развитие тюменского водопровода, подчеркивает значимость водных ресурсов в жизни каждого человека и государства.
"Вода – основа жизни на нашей планете, фундамент экономики всех стран. Создавая музей воды, мы стремились показать ее ценность, повысить интерес в обществе к сохранению водных ресурсов и профессиям, обеспечивающим очистку воды. Надеемся, что этот музей будет интересен взрослым и детям", - прокомментировала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.
Посетители музея воды смогут увидеть эволюцию тюменских водопроводов и запорной арматуры. В коллекции первая вода, очищенная на Метелевском водозаборе в 1981 году, слесарные инструменты XX века и многое другое.
Вход в музей будет свободным. По согласованию сотрудники тюменского водоканала проведут в Музее воды экскурсии для студентов и школьников.