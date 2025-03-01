Первый в Сибири "Музей воды" откроют в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый в Сибири "Музей воды" будет открыт в Тюмени. Уникальное учебно-образовательное пространство расположено на первом этаже исторического здания водонапорной башни на ул. Орджоникидзе.

Экспозиция рассказывает историю водопроводно-канализационного комплекса города, людях, внесших вклад в создание и развитие тюменского водопровода, подчеркивает значимость водных ресурсов в жизни каждого человека и государства.

"Вода – основа жизни на нашей планете, фундамент экономики всех стран. Создавая музей воды, мы стремились показать ее ценность, повысить интерес в обществе к сохранению водных ресурсов и профессиям, обеспечивающим очистку воды. Надеемся, что этот музей будет интересен взрослым и детям", - прокомментировала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Посетители музея воды смогут увидеть эволюцию тюменских водопроводов и запорной арматуры. В коллекции первая вода, очищенная на Метелевском водозаборе в 1981 году, слесарные инструменты XX века и многое другое.

Вход в музей будет свободным. По согласованию сотрудники тюменского водоканала проведут в Музее воды экскурсии для студентов и школьников.