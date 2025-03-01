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Сколько стоит сменить зимние шины в Тюмени

Общество, 11:39 23 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средняя стоимость смены зимней резины на летнюю в марте для легкового транспорта составит от 2 до 2,8 тыс. рублей в зависимости от диаметра шин в Тюмени.

"В среднем, рост цен за минувший год составил около 18%. Наиболее заметно подорожание затронуло автомобили с диаметром колес 16 и 17 дюймов, где стоимость работ возросла почти на 30%. Менее значительно цены поднялись для шиномонтажа автомобилей с колесами диаметром 14, 15 и 18 дюймов, здесь подорожание составило от 12% до 20%", - рассказала "АиФ. Тюмень" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Цены на шиномонтажные работы зависят от нескольких факторов: количества подлежащих замене колес и их размера, необходимости разбортирования для снятия дисков и набора дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены по запросу клиента.

"Рост стоимости услуг связан с инфляцией, увеличением арендной платы для техцентров, ростом коммунальных услуг и нехваткой кадров, а также повышением спроса из-за увеличения числа автомобилей. Однако рост количества техцентров в городе и снижение дефицита кадров в отрасли могут существенно изменить сложившуюся ситуацию и привести к снижению цен на услуги шиномонтажа", - говорит эксперт.

Увеличить статью шиномонтажных расходов могут дополнительные услуги.

"Цена на летние шины зависит от бренда, размера и типа резины. Бюджетные варианты могут обойтись в 15-20 тысяч рублей за комплект, тогда как премиальные модели известных марок будут стоить значительно дороже - до 50 тысяч рублей и выше", - отметила руководитель Группы по развитию и продвижению продуктов для автопарка компании "Передовые Платежные Решения" Светлана Акулова.

Дополнительные расходы потребуются и на хранение зимних шин, если сдавать их в специализированные сервисы. Стоимость этой услуги начинается от 2 тыс. рублей за сезон.

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