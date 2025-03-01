По партпроекту "Культура малой Родины" в селах и деревнях Тюменской области создают пространства для творчества

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

По партпроекту "Культура малой Родины" в селах и деревнях Тюменской области создают пространства для творчества. Сотрудников таких учреждений поддерживают специальными выплатами.

В России на протяжении многих лет происходит обновление сферы культуры. С началом этапа качественной трансформации этот процесс стал более заметен на всех уровнях. Работники культуры сохраняют и развивают творческое наследие России, играют важную роль в патриотическом воспитании и формировании гармоничной личности молодых людей.

О том, что такие профессионалы нужны и востребованы, говорит особое внимание государства к ним. Ежегодно появляются новые кадровые программы, творческие коллективы награждаются грантами из Президентского фонда культурных инициатив, партия "Единая Россия" на съезде добавила в свой программный документ программу "Земский работник культуры", которую поддержал президент.

"Подъемные в размере два миллиона рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе. И один миллион рублей – работники культуры, выбравшие для работы малые города в других регионах", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

В Тюменской области по программе "Культура малой Родины" появляются новые творческие пространства, создаются условия для развития талантливых детей и молодежи. Площадки для культурного досуга и отдыха охватывают жителей всех возрастов и мест проживания.

"Например, в селе Памятном для жителей появилась уникальная площадка, где развиваться творчески, пробовать новое могут как дети, так и взрослые. Кроме того, в памятнинском центре культуры и досуга был обновлен ремонт, и такая работа ведется во всех муниципалитетах Тюменской области", – сообщила руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" в Тюменской области Ольга Швецова.

Она также подчеркнула особую роль работников культуры. По ее мнению, они – носители духа народов России.

"Хочется поблагодарить их за ту миссию, которую они выполняют. Огромную работу они ведут и по патриотическому воспитанию, когда в учреждениях культуры проводят совместные мероприятия с участием подрастающего поколения", – отметила Ольга Швецова.