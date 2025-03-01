Молодежную резиденцию со смотровой площадкой открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежную резиденцию "Башня" открыли в водонапорной башне по ул. Орджоникидзе в Тюмени 27 марта. Помимо существенного обновления архитектуры здания 1914 года постройки, открытия на седьмом этаже смотровой площадки, изменилось и его функциональное наполнение.

"Строительство водонапорной башни было важным этапом в жизни Тюмени. Шли годы, совершенствовались технологии. И объект перестал работать по своему первоначальному назначению. 25 лет назад башня была взята под охрану как объект культурного наследия регионального значения. Огромное спасибо всем причастным к реставрации, наполнению этой новой молодежной резиденции", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Креативное пространство доступно не только коллективу центра "Дзержинец", но и молодежи, готовой к разработке и реализации социально значимых инициатив.

"В этом году мы с вами отмечаем 80-летие Победы. Это для всех нас великий праздник и Год защитника Отечества, Год героев Тюменской области. Безусловно, в таком месте, с такими корнями патриотического воспитания, у молодёжи появятся идеи, которые бы мы могли взять на вооружение, воплотить их в жизнь в течение 2025 года. И наша молодёжь, она и так в этом вопросе не остаётся никогда пассивной. Но в таких местах, когда им никто не будет мешать, они будут с разных сторон рассматривать Тюмень и мечтать, и предлагать", - уверен глава города Максим Афанасьев.

Два с половиной года реставраторы трудились на объекте. Многие находки требовали исследования и решения вопросов дальнейшей судьбы. Подрядная организация буквально по кирпичику перебрала здание башни, полностью заменила систему отопления, смонтировала новый тепловой узел.

Многоярусное здание в кирпичном стиле с элементами оборонного зодчества по первоначальному назначению - водонапорная башня - работало до 1957 г. В 1965 года ее реконструировали под военно-патриотический клуб.

Специалист по работе с молодёжью центра "Дзержинец" Мунис Мустафаев рассказал, что современное пространство позволит принимать большое количество молодых людей, проводить форумы, конференции, квизы.

"Сегодня мы проводим этно-квиз среди иностранных студентов Тюмени. Это та молодежь – выходцы из дальнего и ближнего зарубежья, которая живут у нас минимум два года. И во время квиза "Я люблю Тюмень" мы узнаем, что они знают о городе, регионе. Мы теперь можем проводить разного рода мероприятия. На нашу площадку уже записываются школы", - уточнил Мунис.

Каждый этаж резиденции тематический. Есть место для записи подкастов, проведения семинаров, лекций. Открыт зал для концертов и кинопоказов, имеется гостиная с камином и телескопом.

Узнать подробней о событиях молодежной резиденции "Башня" или получить помещение на платной основе можно в официальной группе оператора пространства.

Добавим, на первом этаже водонапорной башни открыли музей воды. Инициатором его создания стал Тюменский водоканал.

Анжела Лебедева