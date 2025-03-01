  • 27 марта 202527.03.2025четверг
  • USD84,2065
    EUR92,0029
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер южный

Молодежную резиденцию со смотровой площадкой открыли в Тюмени

Общество, 15:43 27 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежную резиденцию "Башня" открыли в водонапорной башне по ул. Орджоникидзе в Тюмени 27 марта. Помимо существенного обновления архитектуры здания 1914 года постройки, открытия на седьмом этаже смотровой площадки, изменилось и его функциональное наполнение.

"Строительство водонапорной башни было важным этапом в жизни Тюмени. Шли годы, совершенствовались технологии. И объект перестал работать по своему первоначальному назначению. 25 лет назад башня была взята под охрану как объект культурного наследия регионального значения. Огромное спасибо всем причастным к реставрации, наполнению этой новой молодежной резиденции", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Креативное пространство доступно не только коллективу центра "Дзержинец", но и молодежи, готовой к разработке и реализации социально значимых инициатив.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В этом году мы с вами отмечаем 80-летие Победы. Это для всех нас великий праздник и Год защитника Отечества, Год героев Тюменской области. Безусловно, в таком месте, с такими корнями патриотического воспитания, у молодёжи появятся идеи, которые бы мы могли взять на вооружение, воплотить их в жизнь в течение 2025 года. И наша молодёжь, она и так в этом вопросе не остаётся никогда пассивной. Но в таких местах, когда им никто не будет мешать, они будут с разных сторон рассматривать Тюмень и мечтать, и предлагать", - уверен глава города Максим Афанасьев.

Два с половиной года реставраторы трудились на объекте. Многие находки требовали исследования и решения вопросов дальнейшей судьбы. Подрядная организация буквально по кирпичику перебрала здание башни, полностью заменила систему отопления, смонтировала новый тепловой узел.

Многоярусное здание в кирпичном стиле с элементами оборонного зодчества по первоначальному назначению - водонапорная башня - работало до 1957 г. В 1965 года ее реконструировали под военно-патриотический клуб.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Специалист по работе с молодёжью центра "Дзержинец" Мунис Мустафаев рассказал, что современное пространство позволит принимать большое количество молодых людей, проводить форумы, конференции, квизы.

"Сегодня мы проводим этно-квиз среди иностранных студентов Тюмени. Это та молодежь – выходцы из дальнего и ближнего зарубежья, которая живут у нас минимум два года. И во время квиза "Я люблю Тюмень" мы узнаем, что они знают о городе, регионе. Мы теперь можем проводить разного рода мероприятия. На нашу площадку уже записываются школы", - уточнил Мунис.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Каждый этаж резиденции тематический. Есть место для записи подкастов, проведения семинаров, лекций. Открыт зал для концертов и кинопоказов, имеется гостиная с камином и телескопом.

Узнать подробней о событиях молодежной резиденции "Башня" или получить помещение на платной основе можно в официальной группе оператора пространства.

Добавим, на первом этаже водонапорной башни открыли музей воды. Инициатором его создания стал Тюменский водоканал.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , Максим Афанасьев , молодежное пространство , молодежь , резиденция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 27.03.2025Тюменский автовокзал меняет расписание маршрутов в связи с паводком
15:59 27.03.2025В Тюмени обсудили вопросы регулирования банковской деятельности и противодействия мошенничеству
15:54 27.03.2025Автомобили, конфискованные у жителей Тюменской области за пьяную езду, отправили в зону СВО
15:43 27.03.2025Молодежную резиденцию со смотровой площадкой открыли в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора