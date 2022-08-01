Водонапорной башне в Тюмени вернут оконные проемы во весь рост

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реставрация объекта культурного наследия регионального значения — водонапорной башни по ул. Орджоникидзе, 56/2 в Тюмени — закончится в четвертом квартале 2023 года. Как проходят восстановительные работы сооружения со 100-летней историей, рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" главный инженер ООО "Дизайн-2000" Евгений Давыдов.

"Снаружи идут работы по вычинке кирпича, то есть выбиваются деструктированные кирпичи в плохом состоянии. На первом ярусе башни раскрываем заложенные оконные проемы, они будут во весь рост, как это было в старину. Внутри тоже перебираем кирпич. В этом году установим окна и восстановим систему отопления, а когда отопительный сезон закончится, смонтируем новый тепловой пункт", — сообщил он.

Водонапорная башня была выстроена на улице Ишимской (одно из прежних названий улицы Орджоникидзе) в 1914–1916 годах по типовому образцу московской фирмы "Нептун", проектировавшей подобные инженерные сооружения для городов, железных дорог и фабричных комплексов. Это многоярусное здание в кирпичном стиле с элементами оборонного зодчества. Как отмечает искусствовед Елена Козлова-Афанасьева, объемная форма напоминает средневековую башню — донжон, а для декора верхнего яруса использованы стилизованные зубцы и городчатый пояс.

"Стены фундамента башни — от двух с половиной до трех метров толщиной, просто удивительно, как строители это сделали. Тут шла колоссальная нагрузка, столько веса давило, и всё это надо было рассчитать. Инженеры были хорошие в царское время. В подвальной части башни еще можно увидеть сохранившиеся старинные чугунные трубы. На верхнем ярусе при демонтаже потолка мы обнаружили изначальные деревянные балки, но они уже свое отслужили, восстановить их нельзя, нужно допроектирование", — рассказал Евгений Давыдов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сейчас у башни две части — старинная и новодельная, советского периода. По первоначальному назначению водонапорная башня работала до 1957 года, а после 1965 года ее реконструировали под военно-патриотически клуб. К старинной части были пристроены пятиугольный объем с внутренней металлической лестницей, двухэтажный пристрой (ныне демонтированный), изменилась и внутренняя планировка башни, в частности утрачена внутренняя винтовая лестница.

После окончания реставрационных работ в башне продолжит работу детский клуб "Дзержинец".

Влада Нерадовская