170 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита поступило в Тюменкую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прививочная кампания против клещевого энцефалита началась в Тюменской области. За счет регионального бюджета приобретены 110 тыс. доз вакцины "Энцевир" для взрослых и 70 тыс. доз - для детей, сообщает информационный центр областного правительства.

Медици напоминают: вакцинация - самый эффективный способ защиты от клещевого вирусного энцефалита. Поставить прививку особенно полезно тем, чья трудовая детельность связана с работой на природе,а также детям и взрослым, которые проводят на природе много времени.

Медучреждения получат вакцины согласно плану на 2025 год, утвержденному департаментом здравоохранения региона и Роспотребнадзором по Тюменской области.

Напомним, ранее специалисты сообщали, что сезон активности клещей в этом году может начаться раньше обычного.