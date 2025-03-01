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170 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита поступило в Тюменкую область

Общество, 18:08 28 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прививочная кампания против клещевого энцефалита началась в Тюменской области. За счет регионального бюджета приобретены 110 тыс. доз вакцины "Энцевир" для взрослых и 70 тыс. доз - для детей, сообщает информационный центр областного правительства.

Медици напоминают: вакцинация - самый эффективный способ защиты от клещевого вирусного энцефалита. Поставить прививку особенно полезно тем, чья трудовая детельность связана с работой на природе,а также детям и взрослым, которые проводят на природе много времени.

Медучреждения получат вакцины согласно плану на 2025 год, утвержденному департаментом здравоохранения региона и Роспотребнадзором по Тюменской области.

Напомним, ранее специалисты сообщали, что сезон активности клещей в этом году может начаться раньше обычного.

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# вакцинация , клещевой энцефалит , клещи , прививка

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