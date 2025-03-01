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Как следить за весом кота, рассказала тюменский ветеринар

Общество, 13:53 30 марта 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Чтобы контролировать вес домашнего животного, достаточно визуального осмотра. Жировые отложения на боках, свисающий живот и широкая спина – опасные симптомы, напоминает хозяевам котов ветеринар Инна Астахова.

У животных с избыточной массой тела трудно прощупать ребра и позвоночник. Кошка, страдающая ожирением, становится малоподвижной, быстро утомляется, а при минимальных физических нагрузках может появляться одышка, пишет "Тюменская область сегодня".

Ожирение у породистых любимцев определить легко. Достаточно знать стандарты породы. Если вес животного превышает необходимые показатели на 15-20 %, оно точно есть.

Основными причинами набора веса являются неправильное питание и недостаток физической активности. Неподходящая диета, состоящая из несбалансированных кормов, переедание и частые угощения "со стола" становятся основными факторами, способствующими ожирению.

Бороться с избыточным весом можно с помощью правильно подобранной повседневной диеты с пониженной калорийностью, повышенным содержанием белка и клетчатки. При ожирении стоит обратиться к ветеринару для подбора лечебной диеты.

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# ветеринар , домашние животные

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