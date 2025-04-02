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Зарплату 97,2 тыс. рублей предлагают проектировщикам в Тюменской области

Экономика, 13:20 02 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплату, превышающую 97,2 тыс. рублей, предлагают проектировщикам в Тюменской области. Это наиболее высокооплачиваемое предложение о работе для офисных сотрудников в первом квартале 2025 г., сообщает "Авито работа".

"При этом размер оплаты труда вырос на 61 процент по сравнению с годом ранее. Проектировщики играют важную роль в различных отраслях, включая строительство и промышленность. По мере роста опыта и квалификации их доход, как и других офисных специалистов, увеличивается — зарплаты могут кратно превышать средние значения", - уточнили в "Авито работе".

На 24 % увеличились за год зарплаты у торговых представителей. Среднее предложение превышает 89 тыс. рублей в месяц. Высокий спрос на этих специалистов обусловлен развитием торговых сетей и сферы услуг, где требуются квалифицированные сотрудники для продвижения товаров и услуг.

Инженерам, востребованным в различных отраслях, предлагают доход до 74,3 тыс. рублей за месяц. Это на 7 % больше, чем в первом квартале 2024 г., что связано с развитием промышленности и строительства в Тюменской области.

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# вакансии , зарплата , рынок труда

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