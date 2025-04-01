В России на создание новой сельхозтехники направят 15,8 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые программы в области создания сельхозтехники и производства ветеринарных лекарств запускает правительство РФ. 15,8 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей инвестиций будет направлено на проект "Сельскохозяйственная техника и оборудование".

По информации кабмина ожидается, что к 2030 году будет разработано не менее 27 новых видов сельхозтехники, среди которых: современные тракторы, самоходные комбайны для уборки зерна, картофеля, свеклы и других сельхозкультур, техника для содержания и уборки плодово-ягодных насаждений и виноградников, современные опрыскиватели, машины для разбрасывания удобрений, сеялки, доильные системы, яйцесортировочные машины.

Реализация второй программы "Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения" позволит к 2030 году достичь 70 % уровня обеспечения животноводства отечественными ветеринарными препаратами. К этому же сроку уровень обеспеченности российскими вакцинами должен составить 61 %.

Объем госфинансирования составит более 4,4 млрд рублей, и еще более 12 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.