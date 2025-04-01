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Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию 160 тыс. человек

Общество, 21:11 31 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 160 тысяч человек. Это мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев.

Минобороны России заявило, что мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции. Также большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Что касается электронных повесток, то их направят в личный кабинет на Госуслугах. Оповещение о явке в военный комиссариат будет осуществляться бумажными повестками, их пришлют заказным письмом или вручат лично.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут обеспечены всеми полагающимися видами довольствия, сообщает Министерство обороны РФ.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Начиная с 10 апреля начнет работать прямая телефонная линия главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Позвонить можно будет по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

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# весенний призыв , военная служба

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