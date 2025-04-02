В Тюменской области мошенники стали использовать механизм самозапрета на выдачу кредитов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, Югры и Ямала стали поступать звонки от якобы сотрудников портала госуслуг, бюро кредитных историй (БКИ). Они предлагают "помощь" в установке самозапрета на выдачу кредитов или в исправлении технической ошибки в процессе установки. Для этого предлагают перейти по направленной ссылке.

Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает, что ссылка, как правило, ведет на поддельный сайт госуслуг. Если человек укажет там данные для входа на госпортал, мошенники перехватят их и сами попадут в его личный кабинет.

А получив доступ к аккаунту человека, киберпреступники, по словам управляющей отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, используют всю личную информацию, которая там хранится, в других мошеннических схемах. "В частности, могут авторизоваться в приложении банка с помощью "Госуслуг", а затем списать деньги со счетов. Кроме того, по ссылке может находиться файл с вирусом. Если его скачать, то преступники получат все данные с устройства с секретными кодами", – рассказала Елена Никитина.

Отделение Банка России по Тюменской области напоминает, что работники госуслуг, БКИ, банков не звонят гражданам по поводу "некорректных" самозапретов и не присылают никаких ссылок. Это делают только мошенники. "Никогда не сообщайте незнакомцам личные данные, любые коды, пароли и не переходите по ссылкам от неизвестных адресатов", - подчеркнуто в сообщении пресс-службы отделения Банка России по Тюменской области.