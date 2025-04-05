Тюменскому бизнес-сообществу представили возможности модульного строительства

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

О возможностях модульного строительства рассказали тюменскому бизнес-сообществу на заседании комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Тюменской области в медцентре "Дом здоровья". Участие приняли 50 представителей индустрии гостеприимства, гостиничного бизнеса и производителей.

Организаторы отмечают, что встреча задумывалась, как площадка для обмена опытом, поиска решений и заключения договоренностей между участниками туристического рынка.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"В марте у нас прошла первая Всероссийская конференция по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям по инициативе предпринимателей и Строительно-индустриального кластера. Сегодня мы аккумулировали всю информацию, которая обсуждалась на событии, и презентовали нашим предпринимателям. Начинается сезон строительства, нужно знать, что эффективнее, качественнее, экологичнее в работе, какие объекты действительно быстрее возводятся, чтобы помочь тому или иному бизнесу решать свои задачи", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Со стороны тюменских предпринимателей есть интерес к быстровозводимым конструкциям, отметила гендиректор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова. В регионе широко распространена практика применения модулей для создания ФАПов, амбулаторий, поликлиник.

"Стройка — это достаточно затратный по времени процесс. Люди, которым нужна быстрая оборачиваемость инвестиционных средств, настроены на то, чтобы как раз использовать какие-то быстрые решения для максимально оперативного получения прибыли от своих инвестпроектов. Поэтому здесь модульное строительство только в помощь предпринимателям", – отметила она.

Юлия Ахметова добавила, что всем предпринимателям будет представлен обзор результатов Всероссийской конференции. Кроме этого, они выпустят каталог производителей модульных конструкций и зданий с контактами и фотографиями.

Также на встрече поговорили о расширении бизнеса в сфере гостеприимства, о проекте "Музей русских пород лошадей" как примере развития этнотуризма, а вице-президент российской гостиничной ассоциации Владимир Ефимов представил актуальные изменения в классификации средств размещения.

Виктория Макарова