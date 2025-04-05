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Экскурсию о лошадях в годы Великой Отечественной войны запустят в тюменском доме-музее "Хуторъ"

Общество, 10:03 05 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсию "Галопом по окопам, или Как лошади ковали победу вместе с нами" в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны запускает дом-музей русских пород лошадей "Хуторъ" в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила владелица музея Ксения Пахомова.

"На этой экскурсии будем рассказывать о том, как лошади помогали приближать победу. Так, есть знаменитая порода - орловская рысистая. В годы войны отметился боевой конь по кличке Керчь из Башкирии. Он остался единственным выжившим из 112-й дивизии. После войны его отправили обратно на родину", — поделилась она.

В 2025 году дому-музею русских пород лошадей исполнится три года. В самом начале организаторы пространства сформулировали миссию: просветить людей об отечественном коневодстве, важности сохранения русских пород. Гостям на экскурсиях продолжительностью от 45 минут до часа рассказывают, чем могут быть полезны кони. При этом владельцы завозили и заграничных животных, которые влияли на формирование отечественных пород. Скоро в музее появятся новые породы — шайры и клейдесдали. Эти могучие тяжеловозы дадут возможность увидеть, какие лошади стали основой для владимирского тяжеловоза.

"У нас содержатся лошади более 20 пород, есть козы, более ста баранов, олени, кролики, собаки", — рассказала владелица "Хутора".

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Лошадей из дома-музея вывозили на Международную конную выставку "Иппосфера" в Санкт-Петербург. В 2024 году владимирский тяжеловоз Тихий из Тюмени занял четвертое место. Кобыла забайкальской кучерявой породы Янжима завоевала вторую позицию. В 2025 владельцы музея лошадей снова хотят вывезти своих любимцев на выставку.

Также планируют преобразить музейную территорию. Здесь оборудуют экотропу, которая проведет через лес к озеру, на котором собирается много лошадей.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , животные , лошади , экскурсии

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