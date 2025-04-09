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Тюменские специалисты отремонтируют лифты в 22 домах Краснодона

Общество, 10:46 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты из Тюменской области отремонтируют лифты в 22 домах Краснодона в 2025 году. За прошедший год они обновили подъемное оборудование в пяти многоэтажных домах подшефного города, сообщает региональный департамент ЖКХ со ссылкой на Минстрой РФ.

Успешный опыт по замене лифтового хозяйства отметили участники первого лифтового саммита, который состоялся в январе на базе Инновационного центра "Сколково" в Москве.

За 10 лет реализации программы капитального ремонта в Тюменской области обновили 1 тыс. 105 лифтов. Новыми подъёмниками пользуются жители 347 многоквартирных домов.

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# ЖКХ , Краснодон , лифт , ремонт

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