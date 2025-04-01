Специалистов Тюменской области приглашают в президентскую программу
Повысить компетенции по президентской программе приглашают специалистов Тюменской области. Продолжительность обучения составляет девять месяцев, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Переподготовка возможна в области экономики и управления в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Набор проводит департамент экономики Тюменской области совместно с Тюменским индустриальным университетом, который на протяжении многих лет готовит управленческие кадры по президентской программе.
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Возрастное ограничение: 18+.