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Специалистов Тюменской области приглашают в президентскую программу

Экономика, 08:42 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повысить компетенции по президентской программе приглашают специалистов Тюменской области. Продолжительность обучения составляет девять месяцев, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Переподготовка возможна в области экономики и управления в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Набор проводит департамент экономики Тюменской области совместно с Тюменским индустриальным университетом, который на протяжении многих лет готовит управленческие кадры по президентской программе.

Более подробно здесь.

Возрастное ограничение: 18+.

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# Президентская программа

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