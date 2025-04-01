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В Тюменском драматическом театре заменят кресла

Общество, 10:24 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кресла в зрительном зале Тюменского драмтеатра заменят за счет региональной субсидии. Работы по модернизации инженерных систем завершат до октября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"В ходе модернизации будут обновлены системы видеонаблюдения, контроля доступа, охраны, пожарной сигнализации и оповещения. Подрядчик уже приступил к выполнению работ, которые осуществляются в рамках национального проекта "Семья". Согласно договору, завершение работ запланировано на октябрь 2025 года. На данный момент все мероприятия проводятся в соответствии с установленным графиком", - рассказали в театре.

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# национальный проект Семья , нацпроект , Тюменский драматический театр

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