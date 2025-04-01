Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Школа фермера"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе "Школа фермера". Подать заявки не позднее 18 апреля могут как действующие фермеры, так и те, кто только планирует развивать бизнес в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Для участия необходимо пройти регистрацию, заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и направить по адресу электронной почты dpoakademia@mail.ru.

Бесплатное обучение в "Школе фермера" длительностью 2,5 месяца запланировано на конец апреля. Теоретические занятия пройдут на площадке ГАУ Северного Зауралья.