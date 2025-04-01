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Черного лесоруба обнаружили инспекторы в лесу Вагайского района

Происшествия, 15:10 11 апреля 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Черного лесоруба обнаружили инспекторы в лесу Вагайского района. Житель Тобольского района успел спилить 29 деревьев — берёзу, осину, ель и сосну. При этом нарушитель использовал трактор "Беларус", сообщает департамент лесного комплекса.

Общий объем незаконной лесозаготовки составил больше 18,6 куб. м. Ущерб, нанесённый государству, оценили в более чем 100 тыс. рублей.

Информацию о нарушении уже передали в полицию, мужчине может грозить уголовное дело с наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы до семи лет. Кроме того, черному лесорубу предстоит полностью возместить причинённый ущерб.

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# лесной комплекс , черные лесорубы

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