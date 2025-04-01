Черного лесоруба обнаружили инспекторы в лесу Вагайского района
Черного лесоруба обнаружили инспекторы в лесу Вагайского района. Житель Тобольского района успел спилить 29 деревьев — берёзу, осину, ель и сосну. При этом нарушитель использовал трактор "Беларус", сообщает департамент лесного комплекса.
Общий объем незаконной лесозаготовки составил больше 18,6 куб. м. Ущерб, нанесённый государству, оценили в более чем 100 тыс. рублей.
Информацию о нарушении уже передали в полицию, мужчине может грозить уголовное дело с наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы до семи лет. Кроме того, черному лесорубу предстоит полностью возместить причинённый ущерб.