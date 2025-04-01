Тюменский диетолог рекомендовала исключить сладости из рациона детей до трех лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исключить сладости из рациона детей до трех лет рекомендовала диетолог Анастасия Новопашина из Тюмени. Это поможет сформировать правильные пищевые привычки.

Для старших детей дневная норма сахара не должна превышать 10 % от суточной калорийности. Излишнее потребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А если зависимость уже сформировалась, то исправить ее помогут простые правила.

"Главный принцип – не запрещать, а перенаправлять. Полный запрет вызовет лишь повышенный интерес к запретному плоду", – уточнила специалист.

Она посоветовала заменить промышленные сладости на натуральные. Не успокаивать ребенка сладостями в стрессовых ситуациях и ограничить наличие конфет, сладкого в доме. Нужно объяснять ребенку пользу здоровой пищи через понятные ему аналогии - витаминки делают нас сильными, пишет МегаТюмень.